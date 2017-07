Die Deutsche Bank hat Enel nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 4,70 Euro belassen. Der Rückgang des operativen Ergebnisses in der ersten Jahreshälfte sei unter anderem etwas gemildert worden durch geringere Steuern sowie dadurch, dass die Tochter Enel Green Power (EGP) mit dem Energiekonzern verschmolzen wurde, schrieb Analystin Virginia Sanz De Madrid in einer ersten Reaktion am Freitag./ck/tih Datum der Analyse: 28.07.2017

