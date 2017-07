Dow Jones - Pause nach Rekordhoch?

Thomas May,

Godmode-Trader.de

Hallo am Nachmittag,

Der gestrige Handel beim Dow Jones Industrial Average® glich einer kleinen Berg- und Talfahrt, die die Bullen im späten Handel für sich entschieden - zumindest vorerst. Denn zunächst folgte auf den dynamischen Anstieg der letzten Tage, der dem Index den Ausbruch über die Hürde bei 21.681 Punkten gebracht und zu einem neuen Allzeithoch bei 21.790 Punkten führte hatte, ein scharfer Einbruch. Dieser wurde am früheren Rekordhoch gestoppt und der Index in den späten Handelsstunden sogar auf den neuen Höchststand von 21.798 Punkten angetrieben. Ein klassischer Bullenkonter, wie man in gerade in den USA häufig erlebt.

Trotzdem ist der Index in seiner Rally weit fortgeschritten, deutlich überkauft und entsprechend korrekturanfällig. In der Vorbörse notiert er aktuell etwas schwächer, es könnte also zu einem weiteren Test der 21.681 Punkte-Marke kommen. Wird sie unterschritten, wäre dies das erste Achtungszeichen der Verkäufer, zumal dann auch zwei kurzfristige Aufwärtstrendlinien unter Beschuss geraten dürften. Eine Korrektur bis 21.600 Punkte und bis 21.448 Punkte wäre dann in der kommenden Woche zu erwarten. Allerdings wäre erst unterhalb dieser Marke ein echtes kurzfristiges Verkaufssignal aktiv und ein Einbruch bis 21.280 und 21.169 Punkte wahrscheinlich.

Sollten die Bullen den Dow Jones Industrial Average® dagegen über 21.681 Punkten stabilisieren können, wären neue Hochs nur eine Frage der Zeit. Die nächsten Ziele lägen dann bei 21.880 - 21.920 und 22.000 Punkten.

Dow Jones Industrial Average® Index: 2-Stundenchart in Punkten: 1 Kerze = 2 Stunden (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 24.05.2017- 27.07.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

Dow Jones Industrial Average® Index: Monatschart in Punkten: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 27.07.2012 - 27.07.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

Der Beitrag Dow Jones - Pause nach Rekordhoch? erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).