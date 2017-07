Berlin (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Vor ca. genau vier Jahren haben Sunrise Avenue ihr letztes und - am Charterfolg gemessen - bislang erfolgreichstes Album "Unholy Ground" in Deutschland veröffentlicht. Nach einer längeren Medienpause, meldet sich die Rockband um Frontmann Samu Haber nun mit einem neuen Album unter dem Titel "Heartbreak Century" (VÖ: 06. Oktober 2017) zurück.



Sunrise Avenue stehen für eine außergewöhnliche Erfolgsgeschichte. Dazu gehören ausverkaufte Tourneen, vier erfolgreiche Studio-Alben (3x Platin in Deutschland/ 2x Gold in Österreich und der Schweiz). Aber auch das Best Of-Album "Fairytales - Best Of 2006-2014", welches vor kurzem den Doppel-Platin-Status geknackt hat, und die Deluxe-Version (DVD/ Blu-Ray), die den Gold-Status erreichte.



Für das neue Album "Heartbreak Century" reiste Samu Haber nur mit seiner Gitarre im Gepäck um die halbe Welt, nahm sich eine Auszeit und schrieb Songs. Die vielen verschiedenen Eindrücke, die der charismatische Sänger während dieser Reise gesammelt hat, verhelfen dem neuen Longplayer zu ungewohnt neuen Klängen und Inspirationen aus ganz den unterschiedlichsten Ecken der Welt: Australien, Los Angeles, London, Kopenhagen und Berlin sind nur einige Orte, die den Sound von "Heartbreak Century" geprägt haben. Einen ersten Einblick in das neue Sunrise Avenue Werk gibt die Vorabsingle "I Help You Hate Me" (VÖ: 18.08.2017).



Ab Mitte Oktober geht die Band auf Europa-Tournee. Wer nicht mehr so lange warten will, der kann Samu Haber ab dem 19. Oktober auf Pro7 wieder als Coach bei The Voice of Germany erleben.



Tourdaten in Deutschland: 06.11.17 GER-Berlin - Kesselhaus 07.11.17 GER-Hamburg - Docks 13.11.17 GER-Cologne - Essigfabrik 14.11.17 GER-Munich - Theaterfabrik



Weitere Infos & alle Tourdates unter: www.journalistenlounge.de www.sunriseavenue.com



OTS: Universal International Division newsroom: http://www.presseportal.de/nr/58621 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_58621.rss2



Pressekontakt: Universal Music / Polydor Island Melanie Fürste Mail: melanie.fuerste@umusic.com