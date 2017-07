Liebe Leser,

die Deutsche Bank hat in diesen Tagen mit einem unerwartet guten Ergebnis für das 2. Quartal 2017 überrascht. Das Geldhaus hatte gleichzeitig aber noch eine weitere positive Nachricht für seine Aktionäre. So konnte sich das Geldhaus nach langem Hin und Her mit ehemaligen und amtierenden Vorständen auf eine Regelung für ausstehende Bonuszahlungen einigen.

Der Hintergrund

Das Kontrollgremium des DAX-Konzerns hatte mehrere Jahre lang einen Großteil der ausstehenden ... (Rainer Lenzen)

Den vollständigen Artikel lesen ...