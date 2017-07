_wige MEDIA AG veräußert _wige SOUTH&BROWSE gmbh

_wige MEDIA AG veräußert _wige SOUTH&BROWSE gmbh

Corporate News vom 28. Juli 2017 _wige MEDIA AG, ISIN: DE000A1EMG56 / WKN: A1EMG5

_wige MEDIA AG veräußert _wige SOUTH&BROWSE gmbh

- Buchgewinn von 600.000 Euro - All3Media neuer Eigentümer

Köln, 28. Juli 2017. Die _wige MEDIA AG wird die _wige SOUTH&BROWSE gmbh, München, an All3Media, ein Gemeinschaftsunternehmen von Liberty Global und Discovery Communications, veräußern. Darauf haben sich die Parteien heute geeinigt. Die Transaktion steht noch unter mehreren Vorbehalten - insbesondere der Freigabe durch die zuständigen Kartellbehörden. Der Vollzug der Transaktion wird für das zweite Halbjahr 2017 angestrebt. Mit der Veräußerung erzielt die _wige MEDIA AG einen Netto-Mittelzufluss von voraussichtlich 700.000 Euro und einen Buchgewinn in Höhe von 600.000 Euro. _wige SOUTH&BROWSE steht mit Senior Vice President Tom Gamlich und rund 30 Mitarbeitern für TV-Unterhaltungsformate, Magazine, Dokumentationen und Factual Entertainment wie etwa "Galileo" oder "TerraX". "Wir freuen uns, dass wir für South&Browse einen neuen Eigentümer gefunden haben, der mit seinen Kernkompetenzen dazu beitragen wird, "South&Browse" auf eine neue Wachstumsstufe zu heben", so Peter Lauterbach, CEO der _wige MEDIA AG. Die _wige MEDIA AG wird künftig im skalierbaren Digitalgeschäft, im margenstarken internationalen Projektgeschäft sowie im Geschäft mit Live-Events expandieren. So stattet das Unternehmen in einer Partnerschaft mit dem Deutschen Fußball-Bund deutsche Amateurvereine mit einer speziellen Videotechnik aus, die es erlaubt, Fußball-Spiele in hoher Qualität und vollautomatisch live mit der neuen Plattform "sporttotal.tv" zu übertragen.

Über _wige: Die _wige MEDIA AG (ISIN: DE000A1EMG56) mit Sitz in Köln ist ein Technologie- und Medienunternehmen, das im skalierbaren Digitalgeschäft mit Video-Plattformen und Communities, im margenstarken internationalen Projektgeschäft sowie im Geschäft mit Live-Events wächst. Das 1979 gegründete Unternehmen betreibt mit sporttotal.tv, motorsporttotal.com und formel1.de drei hochfrequentierte Sportportale für Online Sportvideos und Live-Streaming und ist Marktführer für Motorsport online. Ein wesentlicher Wachstums- und Ertragstreiber ist die neue Video-Plattform "sporttotal.tv": Dabei stattet das Unternehmen Amateurvereine mit einer speziellen Videotechnik aus, die es erlaubt, Fußballspiele in hoher Qualität und vollautomatisch live auf "sporttotal.tv" zu übertragen.

Zum weiteren Leistungsportfolio der _wige MEDIA AG zählt die technische Ausrüstung von Rennstrecken und Sportstätten sowie die Produktion und/oder Vermarktung von Sportevents wie das ADAC Zurich 24-Stunden-Rennen am Nürburgring. Darüber hinaus produziert die _wige MEDIA AG Content für namhafte Unternehmen wie Porsche, Audi, Mercedes/AMG, Red Bull, VW oder Deutsche Post AG.

Weitere Informationen: www.wige.de

