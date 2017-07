Liebe Leser,

der Volkswagen-Konzern hat inzwischen neue Zahlen vorgelegt. Doch wie sieht es eigentlich bei der VW-Tochter Porsche aus? Was gibt es dort für Probleme in Bezug auf Zulassungen oder Rückruf-Aktionen? Bei Porsche selbst gab es am Freitag eine Meldung zu einem ganz anderen Thema, Zitat: "Der Porsche 911 GT3 R vom KÜS Team75 Bernhard hat sich am Donnerstag in der Night Session für die Super Pole qualifiziert." Na dann! Wichtiger im Hinblick auf die wirtschaftliche Bedeutung könnte ... (Peter Niedermeyer)

