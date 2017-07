FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich am Freitag von zwischenzeitlichen deutlichen Verlusten wieder etwas erholt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel bis zum frühen Abend noch um 0,07 Prozent auf 162,03 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 0,54 Prozent. Zwischenzeitlich hatte sie deutlich höher gelegen. In den meisten Ländern im Euroraum und im Rest Europas legten die Renditen zu.

Händler sahen in der Erholung zuletzt eine Gegenbewegung nach deutlichen Kursverlusten. Robuste Konjunkturdaten aus Europa hatten die Risikobereitschaft der Anleger gestärkt und sie aus den als sicher geltenden Staatspapieren gelockt. In Spanien war die Inflation etwas stärker als erwartet ausgefallen und die Wirtschaft war im zweiten Quartal kräftig gewachsen. Frankreichs Wirtschaft hatte im Frühjahr das Wachstumstempo vom Jahresauftakt halten können und die Verbraucherpreise waren in konstantem Tempo gestiegen. Zudem war die Wirtschaftsstimmung im Euroraum im Juli laut EU-Kommission auf den besten Wert seit fast zehn Jahren gestiegen.

Für große Überraschung sorgte unterdessen die schwedische Wirtschaft, die im zweiten Quartal um 1,7 Prozent gegenüber dem Vorquartal gewachsen war . Das ist der stärkste Zuwachs seit Ende 2010 und fast doppelt so viel wie von Experten erwartet./tos/he

