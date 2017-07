Der Fall Porsche Cayenne zeigt: Tricksereien beim Abgas sind Teil eines ausgefeilten, umfassenden Systems. Bei dem betrügerischeren Schauspiel sind die Autokonzerne erstaunlich einfallsreich.

Von der Ankündigung von Verkehrsminister Alexander Dobrindt, eine bestimmte Modellvariante des Geländewagens Porsche Cayenne mit einem Verkaufsverbot zu belegen, lernen wir vor allem eins: Die Tricksereien und Betrügereien sind Teil eines ausgefeilten, konzernweiten Systems und nicht - wie VW-Chef Matthias Müller noch immer wacker behauptet - "individuelle Fehlleistungen" einzelner Mitarbeiter.

Sorry, liebe 99 Prozent der anständigen VW-Mitarbeiter, aber man muss so hart sagen: VW leidet nicht an einzelnen kriminellen Mitarbeitern, VW steht für ein kriminelles System.

Dobrindt wusste gestern zu berichten, dass der beanstandete Porsche erkennt, wenn er getestet wird und dann in einen Sauber-Modus schaltet. Das wäre nichts Neues, das ist bei vielen VW-Marken zu beobachten und hat bei VW schon mit weit über 20 Milliarden Euro an Strafen, Entschädigungen und Rückrufkosten zu Buche geschlagen. Neu ist aber die Technik, wie der Porsche die Tests erkannte. Nur wenn ein bestimmter Luftdruck herrschte, ...

