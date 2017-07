Delivery Hero AG: Stabilisierungsmitteilung

Nicht zur direkten oder indirekten Weitergabe innerhalb der oder in die Vereinigten Staaten oder einer anderen Jurisdiktion, in der solch eine Weitergabe unrechtmäßig wäre.

Mitteilung in Bezug auf Stabilisierungstransaktionen gemäß Art. 5 Abs. 4 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 sowie Art. 6 Abs. 2 und 3 sowie Art. 8 der delegierten Verordnung der Kommission (EU) 2016/1052) vom 8. März 2016.

Delivery Hero AG

Stabilisierungsmitteilung

28. Juli 2017

Goldman Sachs International, welche im Zusammenhang mit dem Börsengang der Delivery Hero AG ("Delivery Hero") die Funktion des Stabilisierungsmanagers wahrgenommen hat, teilte Delivery Hero heute mit, dass während des Stabilisierungszeitraums vom 30. Juni 2017 bis zum 28. Juli 2017 die folgenden Stabilisierungsmaßnahmen in Bezug auf die seit dem 30. Juni 2017 am regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelten Stammaktien von Delivery Hero (ISIN DE000A2E4K43; WKN A2E4K4) durchgeführt wurden:

Ausführungstag Kursspanne in EUR Handelsplatz

30. Juni 2017 25,285 - 25,50 Xetra 5. Juli 2017 25,50 Xetra

Außerdem wurde Delivery Hero mitgeteilt, dass der Stabilisierungsmanager am 28. Juli 2017 die von einem veräußernden Aktionär (Global Online Takeaway Group S.A.) im Zusammenhang mit Mehrzuteilungen eingeräumte Greenshoe Option im Umfang von 4.834.408 nennwertlosen, auf den Inhaber lautenden Stammaktien der Delivery Hero ausübte. Nach Ausübung der Greenshoe Option wurden ca. 22,5% des Grundkapitals von Delivery Hero (nach dem Börsengang) im Rahmen des Börsengangs platziert.

Disclaimer

Diese Mitteilung dient nur zu Informationszwecken und stellt kein Angebot oder eine Einladung zur Übernahme, Zeichnung oder zum sonstigen Erwerb oder Veräußerung von Wertpapieren oder eine Anlageberatung in irgendeiner Jurisdiktion dar, in der solch ein Angebot oder eine Aufforderung ein Angebot abzugeben unrechtmäßig wäre, inklusive, aber ohne Beschränkung hierauf, die Vereinigten Staaten, Australien, Kanada oder Japan. Jeglicher Verstoß gegen diese Beschränkungen kann eine Verletzung der Wertpapiergesetze dieser Jurisdiktionen begründen.

Diese Mitteilung und die hierin enthaltenen Informationen stellen kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika (inklusive ihrer Territorien und Besitzungen, alle Bundesstaaten der Vereinigten Staaten von Amerika und dem Distrikt Columbia) (die "Vereinigten Staaten") dar und ist nicht zur, direkten oder indirekten, Übermittlung, Veröffentlichung oder Verteilung in den Vereinigten Staaten bestimmt. Die angebotenen Wertpapiere sind nicht und werden nicht gemäß dem US Securities Act von 1933 in seiner jeweils geltenden Fassung (der "Securities Act") oder gemäß anderen anwendbaren Wertpapiergesetzen eines anderen Bundesstaates oder einer anderen Jurisdiktion der Vereinigten Staaten registriert. Die angebotenen Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten, verkauft, wieder verkauft, übertragen oder ausgehändigt werden, es sei denn, sie sind gemäß dem Securities Act registriert oder unterfallen einem Ausnahmetatbestand von solchen Registrierungserfordernissen, oder sind Gegenstand einer Transaktion, die nicht Gegenstand von solchen Registrierungserfordernissen ist, soweit dies in Übereinstimmung mit den anwendbaren Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates oder Jurisdiktion der Vereinigten Staaten erfolgt. Es wird kein öffentliches Angebot der hierin genannten Wertpapiere in den Vereinigten Staaten durchgeführt.

Sprache: Deutsch Unternehmen: Delivery Hero AG Oranienburger Straße 70 10117 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0)30 5444 59 000 Fax: +49 (0)30 5444 59 024 E-Mail: info@deliveryhero.com Internet: www.deliveryhero.com ISIN: DE000A2E4K43 WKN: A2E4K4

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

ISIN DE000A2E4K43

