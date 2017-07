Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Erste Group -0,67% auf 35,5, davor 4 Tage im Plus (4,17% Zuwachs von 34,31 auf 35,74), RBI 0% auf 25, davor 4 Tage im Plus (16,25% Zuwachs von 21,5 auf 25), Österreichische Post -0,51% auf 38,685, davor 3 Tage im Plus (1,91% Zuwachs von 38,16 auf 38,88), RHI -1,97% auf 31,675, davor 3 Tage im Plus (3,59% Zuwachs von 31,19 auf 32,31), Oberbank AG VZ 0% auf 69, davor 3 Tage im Plus (0,22% Zuwachs von 68,85 auf 69), voestalpine -0,62% auf 43,15, davor 3 Tage im Plus (2,9% Zuwachs von 42,2 auf 43,42), Flughafen Wien 0% auf 34,39, davor 3 Tage im Plus (2,29% Zuwachs von 33,62 auf 34,39), ATX -0,45% auf 3239,73, davor 3 Tage im Plus (3,03% Zuwachs von 3158,65 auf 3254,34). Folgende Titel haben den Moving Average 100 gekreuzt:Andritz 51,69 (MA100:...

