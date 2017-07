Die Finanzaufsicht BaFin fühlt sich angeblich von der Deutschen Börse in der Affäre um die gescheiterte Fusion mit der London Stock Exchange getäuscht. Das meldet der "Spiegel". Thema sind die Aktienkäufe des Börsenchefs.

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) fühlt sich nach einem Bericht des "Spiegel" von der Deutschen Börse in der Affäre um die gescheiterte Fusion mit der Londoner Börse LSE getäuscht. Erst durch ein Auskunftsersuchen an die britische Börsenaufsicht habe die BaFin erfahren, dass Börsen-Chef Carsten Kengeter seit seinem Amtsantritt im Juni 2015 fast wöchentlich - insgesamt 15-mal - seinen LSE-Kollegen Xavier Rolet getroffen oder mit ihm telefoniert habe. Das berichtete das Nachrichtenmagazin am Freitag unter Berufung auf einen Bericht der Bonner Aufseher.

Die Kontakte ergäben sich aus Rolets Terminkalender. Die Börse habe nur vier Termine zugegeben und den Eindruck erweckt, "ein Startschuss für grundsätzliche Überlegungen zu einem Zusammenschluss" mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...