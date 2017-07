FRANKFURT (Dow Jones)--Der Chef des Autozulieferers Bosch hat nach eigenen Angaben erst aus Medienberichten von dem mutmaßlichen Kartell in der Autoindustrie erfahren. "Wir kennen den Vorgang bislang nur aus der Berichterstattung", sagte Volkmar Denner der Welt am Sonntag. Auf die Frage, ob Bosch selbst an geheimen Absprachen beteiligt gewesen sei, sagte er: "Es liegen uns diesbezüglich keinerlei Anfragen von deutschen oder europäischen Wettbewerbsbehörden vor. Da uns keine Details zu den untersuchten Sachverhalten bekannt sind, können wir uns auch nicht dazu äußern."

Die Berichte über das Autokartell hätten dem Ansehen der Branche geschadet. "Die Abgasthematik und die Berichterstattung der vergangenen Tage über das Autokartell haben nicht zum Ansehen der deutschen Autoindustrie beigetragen", sagte Denner. Die betroffenen Unternehmen müssten daran arbeiten, das Vertrauen wieder aufzubauen.

Mit Blick auf den nächste Woche stattfindenden Diesel-Gipfel forderte Denner im Gegenzug für eine Software-Nachrüstung von Dieselfahrzeugen Rechtssicherheit, dass Fahrverbote dann ausgeschlossen seien. "Die entscheidende Frage ist: Bekommen die Halter von nachgerüsteten Fahrzeugen die Garantie, dass sie weiterhin in die Innenstädte fahren dürfen?", sagte er.

Er legte sich nicht fest, wer die Nachrüstungsaktion für Millionen Dieselfahrzeuge bezahlen soll. "Die Notwendigkeit, Vertrauen zurückzugewinnen, wird dazu führen, dass eine für den Verbraucher akzeptable Lösung gefunden wird."

