München (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Bisherige Tochter der _wige MEDIA AG wird unter Geschäftsführung von Tom Gamlich weiteres Produzentenlabel der all3media Gruppe



München wird damit neben Berlin und Köln dritter Produktionsstandort von all3media



all3media Deutschland hat von der _wige MEDIA AG die _wige SOUTH&BROWSE GmbH übernommen. SOUTH&BROWSE ist ein ausgewiesener Factual Entertainment und Dokutainment Spezialist, der am Standort München Unterhaltungsformate - insbesondere in den Bereichen "Wissen" und "Heimat" - für die Day- und Primetime entwickelt und produziert. Das Unternehmen arbeitet sowohl für private als auch öffentlich-rechtliche Sender. Aktuell werden Produktionen für die ProSiebenSat.1 Gruppe, RTL II, Sky, den Bayerischen Rundfunk sowie den Südwestrundfunk realisiert; dazu gehören unter anderem Heimatrauschen (Bayrischer Rundfunk), die Formate Miss Wildcard und MixUp Arts (beide Sky) sowie Beiträge für Galileo (ProSieben). Zum Portfolio gehört auch eine HighEnd-Postproduktion mit VFX-/VisualLab. Tom Gamlich, bisher Senior Vice President Entertainment der _wige MEDIA AG, wird mit Wirksamwerden der Übernahme als Geschäftsführer und Produzent für das operative Geschäft der SOUTH&BROWSE verantwortlich sein. Die Transaktion steht noch unter dem Genehmigungsvorbehalt der zuständigen Wettbewerbsbehörden.



Dr. Markus Schäfer, Geschäftsführer der all3media Deutschland: "Mit SOUTH&BROWSE stärkt all3media Deutschland ihre Kompetenz im Bereich Factual Entertainment. In diesem wichtigen Marktsegment werden wir zukünftig neben Tower Productions - unserem Joint-Venture mit BBC Worldwide - und den Factual-Programmen der filmpool entertainment über ein weiteres Standbein verfügen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Tom Gamlich und seinem Team. Mit Tom gewinnen wir einen kreativen Produzenten für unsere Gruppe, der sich durch seine erwiesen hohe Kompetenz in der Entwicklung und Realisierung von Formaten auszeichnet. Mit der Übernahme der SOUTH&BROWSE können wir zudem die Anzahl der Sender, für die wir produzieren, weiter ausbauen. Nicht zuletzt bin ich sehr glücklich darüber, dass all3media neben Köln und Berlin nun mit SOUTH&BROWSE auch in München einen eigenen Produktionsstandort hat."



Tom Gamlich: "Mit all3media wird SOUTH&BROWSE Teil einer der größten unabhängigen Fernsehproduzenten in Deutschland und der Welt. Wir erwarten uns von dieser Konzerneinbindung ein kreatives Netzwerk mit einer starken Infrastruktur, die inhaltliche Programmentwicklungen und zukünftiges Wachstum fördert."



Über all3media all3media ist ein führendes, unabhängiges Fernseh-, Film-, Digital-Produktions und Distributionsunternehmen. Zur all3media Gruppe gehören 26 Produktions- und Distributionsunternehmen in Großbritannien, Europa, dem Asia-Pazifik-Raum und den USA: Bentley Productions, betty, Caravan, Company Pictures, IDTV, Lime Pictures, Lion Television, Little Dot Studios, Maverick Television, Neal Street Productions, New Pictures, North One Television, Objective Media Group, Optomen, One Potato Two Potato, Raw, Seven Stories, South Pacific Pictures, Story Films, Studio Lambert, Tower Productions, Two Brothers, Two Halves Pictures, all3media America, all3media Deutschland und all3media International. all3media ist ein Gemeinschaftsunternehmen von Discovery Communications und Liberty Global.



In Deutschland ist all3media einer der größten unabhängigen Fernsehproduzenten. Mit ihren Produzentenlabels filmpool entertainment, filmpool fiction, Bon Voyage Films und Tower Productions, einem Joint Venture mit BBC Worldwide, ist sie im Film- und Fernsehmarkt sowohl im Produktions- als auch Lizenzgeschäft tätig.



all3media verfolgt eine wachstumsorientierte Unternehmensstrategie. Im Fokus stehen der weitere Ausbau des erfolgreichen Kerngeschäfts Fernsehproduktion, die Ausnutzung von Chancen durch die Digitalisierung sowie eine Verstärkung der Internationalisierung durch Intensivierung des Lizenzgeschäftes.



OTS: all3media Deutschland GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/78310 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_78310.rss2



Pressekontakt: Hartmut Schultz Kommunikation GmbH Hartmut Schultz office-de@schultz-kommunikation.com Tel. +49 (0) 89 9924 9620