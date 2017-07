Big Oil ist wieder groß im Geschäft: Die Gewinne von Shell, Exxon und Co. sprudeln, die Kassen füllen sich wie in Rekord-Jahren. Doch wer jetzt in Übermut verfällt, läuft schnurstracks in die nächste Krise. Eine Analyse.

Stellen streichen, Beteiligungen verkaufen, Aufträge stornieren: Seit drei Jahren befinden sich die größten Ölkonzerne der Welt im Sparrausch. Um die schwerste Branchenkrise seit mehreren Jahrzehnten zu überwinden, drücken Multis wie Exxon Mobil oder Shell überall die Kosten. Es ist eine Kürzungsorgie mit unvorstellbaren Summen. So hat die globale Öl- und Gasindustrie beispielsweise seit dem Ölpreisverfall im Sommer 2014 gut eine Billion Dollar an ursprünglich angedachten Investitionen zusammengestrichen. Mehr als 440.000 Mitarbeiter haben ihre Jobs verloren.

Nun zeigt die eiserne Kostendisziplin der Ölkonzerne aber endlich Wirkung. Die Schulden schrumpfen, die Umsätze steigen und die Margen schnellen wieder empor. Die Halbjahreszahlen der Multis belegen eindrucksvoll: Die Gewinnmaschinen sind zurück. Big Oil feiert das lange ersehnte Comeback.

Allein die vier Branchenriesen Shell, Total, Exxon Mobil und Chevron haben ihre Umsätze binnen der ersten sechs Monate dieses Jahres auf zusammengerechnet 421 Milliarden Dollar in die Höhe geschraubt. Das ist ein Plus von 24 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Der Gewinn des Quartetts hat sich mehr als verdreifacht - auf gut 21,4 Milliarden Euro. Und Shell verdient im Tagesgeschäft sogar erstmals wieder so gut wie vor der Krise. Der operative Cashflow des britisch-niederländischen Ölkonzerns hat sich im Vergleich zum Vorjahr versiebenfacht - auf 20,8 Milliarden Dollar.

"Der Ölpreis lag im ersten Quartal um 61 Prozent und im zweiten Quartal um zehn Prozent über dem Vorjahresniveau. Von diesem Preisanstieg haben die Ölkonzerne klar profitiert", sagte Cornelia Meyer dem Handelsblatt. Bemerkenswert ...

