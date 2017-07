Wochenausblick: DAX schließt mit Wochenminus. Banken und Bilanzen im Fokus!

Richard Pfadenhauer,

In der abgelaufenen Woche spielte die Musik im Österreich, Spanien und dem Bankensektor. So schob sich der Euro Stoxx 50 (Price-) Index vor allem mit kräftiger Unterstützung der Commerzbank, der spanischen Banken und Raiffeisen Bank International im Wochenverlauf deutlich nach oben und nimmt Kurs auf das Jahreshoch bei 140 Punkten.

Die deutschen Aktienbarometer zeichneten derweil ein gemischtes Bild. Während der DAX® und der TecDAX® etwas unter Druck kamen verzeichneten MDAX® und SDAX® leichte Wochengewinne. Im Fokus standen Adidas (Prognose erhöht), Commerzbank (neuer Großaktionär), die Autowerte BMW, Daimler und VW (Kartellvorwürfe) sowie Bayer (Jahresprognose gesenkt). Bei den Nebenwerten fielen unter anderem Axel Springer (kommende Woche werden Zahlen gemeldet) sowie Covestro und Leoni (Prognosen erhöht) auf.

Die Entwicklungen am deutschen Aktienmarkt waren in der vergangenen Woche von den Unternehmensergebnissen sowie vom Euro/US-Dollar-Wechselkurs geprägt. Der Wechselkurs bestätigte den Ausbruch über das Hoch von 2016 und belastete damit vor allem exportorientierte Werte. Die Investoren dürften auch kommende Woche den Wechselkurs im Blick behalten. In der kommenden Woche werden zudem zahlreiche deutsche Unternehmen Zahlen für das abgelaufene Geschäftsquartal melden. Zudem dürften Zahlen zum BIP in Q2 für die Eurozone sowie die Arbeitsmarktberichte aus den USA im Fokus stehen.

Unternehmen im Fokus

In der kommenden Woche werden unter anderem Axel Springer, BayWa, Beiersdorf, bet at home, BMW, Commerzbank, Continental, Deutsche Lufthansa, Deutsche Telekom, Dürr, ElringKlinger, Evonik, Fraport, Fresenius, Fresenius Medical Care, Fuchs Petrolub, Hugo Boss, Infineon, HeidelbergCement, Medigene, Merck, Morphosys, Nordex, Pfeiffer Vacuum, ProSiebenSat.1, Siemens und Vonovia Zahlen für das abgelaufene Geschäftsquartal veröffentlichen. Besonders spannend könnte es bei Siemens werden. Einem Beitrag in der Börsen Zeitung zufolge könnte sich der Konzern zur Zukunft der Medizintechniksparte äußern. Zudem sollten Anleger die Aktien von Apple, AXA, Berkshire Hathaway, Sanofi, Société Général Tesla im Auge behalten. Auch diese Unternehmen werden Daten bekanntgeben.

Im Laufe der Woche werden zudem Daten zum Autoabsatz in den USA veröffentlicht. Die Zahlen könnten unter anderem die Aktien von BMW, Daimler und VW bewegen. Ferner wird der Verband der deutschen Maschinen- und Anlagenbauer VDMA Zahlen zum Auftragseingang im Juni melden. Damit könnten Titel wie DMG Mori Seiki, GEA Group und Krones in den Fokus.

Wichtige Termine

31.01.: China - Offizielle Einkaufsmanagerindizes Industrie und Dienstleistungen für China, Juli

31.01.: Europa - Verbraucherpreise Euro-Zone, Juli

01.08.: Deutschland - Markit Einkaufsmanagerindex für die deutsche Industrie, Juli

01.08.: Europa - BIP Euro-Zone Q2

02.08.: USA - ADP-Arbeitsmarktbericht, Juli

03.08.: USA - Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche bis zum 29. Juli

03.08.: USA - Auftragseingang Industrie, Juni

04.08.: Deutschland - Auftragseingang Industrie, Juni

04.08.: USA - Arbeitsmarktbericht

Charttechnischer Ausblick: DAX®

Widerstandsmarken: 12.200/12.350/12.410/12.470/12.670/12.700 Punkte

Unterstützungsmarken: 11.960/12.000/12.160 Punkte

Der DAX® eröffnete heute deutlich unter 12.200 Punkten und pendelte anschließend in einer Range von 12.110 und 12.190 Punkten. Der Trend ist damit weiterhin abwärtsgerichtet. Unterstützung findet der Index weiterhin zwischen 12.000 und 12.160 Punkten. Solange diese Zone hält besteht die Chance auf einen Rebound. Allerdings liegt bei 12.350 Punkten ein starker Widerstand. Viele Bullen werden warten bis diese Hürde genommen ist. Wer nicht jeden Punkt hinterherlaufen will, ist derzeit gut beraten die Füße stillzuhalten und abzuwarten und den Sommerurlaub zu genießen.

DAX® in Punkten; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 31.01.2017 - 28.07.017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 29.07.2011 - 28.07.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Investmentmöglichkeiten

Faktorzertifikat (long) auf den jeweiligen DAX® Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Hebel Finaler Bewertungstag LevDAX® x3 (TR) Index HW03DL 46,09 3,00 Open End LevDAX® x8 (TR) Index HU94Q1 58,30 8,00 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 28.07.2017; 17:25 Uhr

Faktorzertifikat (short) auf den jeweiligen DAX® Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Hebel Finaler Bewertungstag ShortDAX® x3 (TR) Index HW03DS 33,92 3,00 Open End ShortDAX® x8 (TR) Index HU94Q8 25,81 8,00 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 28.07.2017; 17:26 Uhr

Informationen rund um die Funktionsweise von Faktorzertifikate finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

Weitere Produkte auf DAX® finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach ihr eigenes Hebelprodukt mit my.one direct. Infos dazu unter: www.onemarkets.de/myonedirect.

