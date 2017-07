In der globalen Branche für Computerchips steht eine Wachablösung bevor. Samsung mach Intel die Marktführerschaft streitig.

Seit einem Vierteljahrhundert ist Intel gemessen am Umsatz der weltgrößte Hersteller von Computerchips. In den kommenden Jahren wird jedoch der Konkurrent Samsung Electronics voraussichtlich erstmals die Spitze übernehmen. Das koreanische Unternehmen macht derzeit sogar mehr Profit als Apple, sein größter Konkurrent auf dem Handy-Markt. Die wachsenden Anwendungsgebiete von Smartphones, beispielsweise in den Bereichen Automobil und "Internet der Dinge" haben zu Kapazitätsengpässen für Flash-Speicher-Chips geführt. Daher sind die Preise massiv angestiegen, wovon vor allem Samsung profitiert. Zugleich schrumpft der Markt für traditionelle Computerprozessoren, dem Kerngeschäft von Intel. Wegen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...