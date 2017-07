New York (awp/sda/dpa) - Die Deutsche Bank und zehn weitere Finanzinstitute müssen sich in den USA mit Klagen von Investoren wegen angeblicher Wettbewerbsverstösse bei bestimmten Zinsgeschäften auseinandersetzen. Der zuständige Richter schränkte eine Klage zwar in einigen Punkten ein, wies sie aber nicht - wie von den Banken ...

Den vollständigen Artikel lesen ...