Die Pantaleon Entertainment AG (aufgrund der Umbenennung seit 19.07.2017 im folgenden Pantaflix AG) hat Anfang Juni den Geschäftsbericht für das Jahr 2016 veröffentlicht, nachdem bereits Anfang Mai vorläufige Geschäftszahlen bekannt gegeben wurden. Da die finalen Zahlen weitestgehend die vorläufigen Zahlen bestätigt haben, kam es zu keinen nennenswerten Abweichungen. Die Erträge aus operativer Geschäftstätigkeit (Umsatzerlöse + sonstige betriebliche Erträge) waren aufgrund von Verzögerungen beim Abschluss der Dreharbeiten des Films "Hot Dog" zu Beginn dieses Jahres rückläufig und folglich mit 16,07 Mio. € (LSe: 18,02) um 20,9% niedriger. Damit einhergehend wird sich dieser Umstand jedoch in einem entsprechend höheren Umsatz für 2017 niederschlagen.



Das EBITDA war leicht von 9,33 Mio. € im Jahr 2015 auf 9,16 Mio. € in 2016 rückläufig, zeigt aber die hohe operative Stärke. Die große Divergenz zum EBIT, dass sich von -0,02 Mio. € auf -0,89 Mio. € verringerte ist darauf zurück zuführen, dass im Jahr der Produktion ein Großteil des Films (LSe: 90%) direkt abgeschrieben wird. Die große Abweichung zu meinen Schätzungen von -0,29 Mio. € ist damit zu begründen, dass mir dieser Umstand nicht bekannt und entsprechend nicht in meinen Schätzungen berücksichtigt war. Das negative EBIT i.H.v. 1,73 Mio. € ist insbesondere auf getätigte Investitionen in die neue Video-on-Demand (VoD)-Plattform Pantaflix zurück zuführen, die das Ergebnis belastet haben, wenngleich das Unternehmen dazu keine genauen Details nennt. Jedoch dürfte sich der Aufwand im Zusammenhang mit Pantaflix insgesamt auf einen niedrigen einstelligen Millionenbetrag belaufen haben und dabei insbesondere zusätzliches Personal- sowie damit verbunden erhöhte Entwicklungs- und Beratungskosten im sonstigen betrieblichen Aufwand betreffen. Das Filmgeschäft sei laut Unternehmensangaben auch im Jahr 2016 profitabel gewesen.



