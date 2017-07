Hallo Tim, ich lese sehr gerne Deinen Blog und auch die Beiträge Deiner Leser - vielen Dank dafür. Ich bin Anfang 40, verheiratet und habe drei Kinder zwischen 8-12 Jahren. Wir wohnen in Süddeutschland in einer größeren Stadt. Meine Frau ist Beamtin und ich leitender Angestellter in einer mittelgroßen Firma. Wir haben pro Monat nach ...

Den vollständigen Artikel lesen ...