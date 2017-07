Die IKB galt als langweilige Bank des Mittelstands. Doch vor genau zehn Jahren wird klar: Das Geldhaus hat sich am US-Markt für Hypothekenanleihen verzockt. Wie die Finanzkrise in Deutschland Fahrt aufnahm.

An diesem Wochenende vor genau zehn Jahren geschah Historisches: Die Finanzkrise erreichte Deutschland. Nur dass damals kaum jemand die volle Konsequenz begriff. Denn das erste Sorgenkind unter den Banken war die Deutsche Industriebank (IKB). Der Ruf des Geldhauses ist damals tadellos, das Image bodenständig - man könnte auch sagen: langweilig.

Vielen ist 2007 das Kürzel IKB gar kein Begriff, auch Angela Merkel nicht. Am Wochenende vor zehn Jahren besucht sie die Salzburger Festspiele. Am Samstag wartet die Kanzlerin auf den Beginn der Haydn-Oper "Armida", als sie eine SMS erhält. Absender ist ihr damaliger Wirtschafts- und Finanzberater, der aktuelle Bundesbank-Präsident Jens Weidmann. Der Inhalt der Nachricht: "Die IKB soll in Schwierigkeiten sein." Merkels Antwort, wie sie Jahre später selbst gestand: "Was ist die IKB?"

Jahrzehntelang versorgte die IKB den deutschen Mittelstand mit Krediten. Die Straße in Düsseldorf, in der die Bank ihre Zentrale hat, ist nach dem ersten Chef der 1924 gegründeten Bank benannt: Wilhelm-Bötzkes-Straße. Die IKB gilt als solide, doch sie hatte am US-Markt für Hypothekenanleihen gezockt - in ganz großem Stil - und dabei verloren.

Zwar hatte die Bank zunächst eine Mitteilung herausgegeben, wonach die Risiken des amerikanischen Immobilienmarktes das Haus nur im einstelligen Millionenbereich beträfe. Doch an jenem bedeutsamen Wochenende wird klar: Es geht nicht um Millionen, sondern um Milliarden.

Die IKB hatte im großen Stil in Wertpapiere investiert, denen zweitklassige Hypothekenkredite zugrunde lagen - heute unter dem Namen Subprime-Kredite bekannt. Das waren Darlehen für den Kauf von Häusern oder Wohnungen, die Amerikas Banken ...

