Der DAX befindet sich weiter auf im Sommer traditionell dünnem Eis. Der Boden unter seinen Füßen könnte jeden Moment einbrechen. Bis 12099 Punkte ging es bereits in die Tiefe. Lesen Sie in dieser Ausgabe die aktuellen Analysen zum DAX, Fresenius, Merck, Allianz, Lufthansa, Intel und Brent-Öl.

der DAX schloss zum Ende der 29. Kalenderwoche bei 12163 Punkten. Nach einem Stand am Freitag vor einer Woche bei 12240 Punkten schloss der deutsche Leitindex in der vergangenen Woche vom 24. Juli bis 28. Juli um 77 Zähler oder 0,6 Prozent tiefer. Enttäuschende Quartalszahlen haben Europas Börsen in den letzten Tagen ins Minus gezogen. Auch vom starken Euro, der zuletzt deutlich über die Marke von 1,17 US-Dollar stieg und dadurch tendenziell die EXportchancen europäischer Unternehmen schmälert, sowie von der nachlassenden Wall Street kam zum Wochenfinale keine Unterstützung für die Aktienkurse hierzulande. Dadurch unterschritt der DAX das Tief von Anfang der Woche bei 12142 Punkten, dem eine kurze Erholung bis 12350 Punkten folgte, nach unten bis 12099 Punkte, schloss aber noch einmal darüber.

Der DAX erreichte im bisherigen Handel im Tagestief 12100 Punkte. Möglicherweise habe sich damit ein Verlaufstief gebildet und 12000 bis 12050 Punkte werden jetzt nicht mehr sofort angelaufen. Es könnte dann zunächst zu ...

