In der kommenden Woche steht für Siemens ein wichtiger Termin an. Am Donnerstag, den 3. August, präsentiert der Industriekonzern seine Quartalszahlen. Zudem werden Hinweise auf das weitere Vorgehen bei der Abspaltung der Medizintechniktochter Healthineers erwartet. Die Aktie benötigt frische Impulse.

