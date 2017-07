Der DAX verlor am Freitag -0,4% auf 12162,7 Punkte. Year-to-date liegt der DAX nun 5,94% im Plus. Es gab bisher 78 Gewinntage und 68 Verlusttage. Auf das Jahreshoch fehlen 5,63%, vom Low ist man 5,94% entfernt. Der statistisch beste Wochentag 2017 ist der Mittwoch mit 0,23%, der schwächste ist der Donnerstag mit -0,07%. Die Top5 grössten Tagesgewinne 2017. 1. 08.03.17 adidas 9,42 2. 24.04.17 Commerzbank 9,41 3. 24.03.17 Infineon 9,35 4. 24.04.17 Deutsche Bank 9,16 5. 28.07.17 adidas 8,79 Tagesgewinner war am Freitag adidas mit 8,79% auf 192,55 (373% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 8,66%) vor ProSiebenSat1 mit 0,98% auf 33,44 (114% Vol.; 1W 0,77%) und Commerzbank mit 0,00% auf 11,13 (69% Vol.; 1W 7,79%). Die Tagesverlierer: Linde mit...

