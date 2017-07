München (ots) - Keiner, der in den späten Siebzigern und frühen Achtzigern groß wurde, kam an "Wir Kinder vom Bahnhof Zoo" vorbei. Das Buch von Kai Hermann, Horst Riek und Christiane F. wurde millionenfach verkauft und gehörte in den Schulen zur Pflichtlektüre. Der gleichnamige Film zog knapp fünf Mio. Zuschauer in die Kinos. Seit dieser Zeit ist Christiane F. das Mädchen vom Bahnhof Zoo. Eine 14-Jährige, die mit zwölf Jahren Haschisch rauchte und zwei Jahre später auf den Kinderstrich ging, um sich Heroin in die Venen zu jagen. Auf Initiative der Drehbuchautorin Annette Hess hin wird ihr Schicksal nun neu erzählt. Constantin Television verfilmt das Buch als High-End-TV-Serie. Produzent ist Oliver Berben.



Bereits gestartet dazu ist der Writer's Room mit Head-Autorin Annette Hess (Ku'damm 56, Weissensee), die gemeinsam mit fünf Co-Autoren die dramatische Geschichte der Christiane F. erzählt. "Das moderne serielle Erzählen bietet die Möglichkeit, Christianes Leben und das der anderen Kinder aus verschiedenen Perspektiven ohne Auslassungen und historisch genau abzubilden: umfassend intensiv und schonungslos", so die Drehbuchautorin.



Neben den Problemen der Jugendlichen mit Drogenabhängigkeit, Kriminalität und Prostitution werden auch die Sichtweisen der sich selbst verwirklichenden Eltern beleuchtet, die ihre Kinder alleine lassen. "Die Serie wird zum Sittenbild einer Zeit der Extreme, Süchte und des drohenden, linksextremen Terrors. Es gibt deutliche Parallelen zum Heute. Die Jugend ist immer der Seismograf einer Gesellschaft. Christianes Schicksal und das ihrer Freunde Detlef, Babsi und Stella ist damit individuell und universell zugleich", erläutert Anette Hess.



OTS: Constantin Television newsroom: http://www.presseportal.de/nr/126258 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_126258.rss2



Pressekontakt: Für Rückfragen: Constantin Film Filmpresse Tel. +49 [89] 44 44 60 100 E-Mail: filmpresse@constantin-film.de