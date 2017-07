Evotec AG akquiriert Aptuit

DGAP-Ad-hoc: Evotec AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme Evotec AG akquiriert Aptuit 30.07.2017 / 18:45 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Hamburg, Deutschland - Evotec AG (Deutsche Börse, Prime Standard, ISIN: DE 000 566480 9, WKN 566480) gab heute die Unterzeichnung einer verbindlichen Vereinbarung mit Aptuit Holdings LLC ("Aptuit") bekannt, in deren Rahmen Evotec das gesamte operative Geschäft von Aptuit für 300 Mio. $ (ca. 256 Mio. EUR) übernehmen wird. Ziel ist die Kombination der Geschäftstätigkeiten und die Stärkung von Evotecs Position als führendes Unternehmen im Bereich der integrierten Wirkstoffforschung und -entwicklung. Evotec kann insbesondere die Erweiterung der Wertschöpfungskette durch einzigartige Lösungen in der integrierten Wirkstoffforschung und -entwicklung darstellen. Aptuit ist ein profitables pharmazeutisches Service-Unternehmen, das integrierte Wirkstoffforschung bis einschließlich der mittleren Entwicklungsphase für die Biotech- und Pharmaindustrie erbringt. Das Unternehmen beschäftigt ungefähr 750 Mitarbeiter und verfügt über drei operative Standorte in Europa (Verona, Oxford und Basel). Es wird erwartet, dass die Übernahme im dritten Quartal 2017 abgeschlossen wird.

Evotec wird einen Kaufpreis von insgesamt 300 Mio. $ (ca. 256 Mio. EUR bei einem EUR/$-Kurs von 1,17) in bar für die Übernahme von 100% des ausgegebenen und ausstehenden Anteilsbesitzes von Aptuit Global LLC, Aptuit (Potters Bar) Limited und Aptuit (Switzerland) AG und die Übernahme aller, wenn auch begrenzten bestehenden Verpflichtungen des Unternehmens entrichten. Die Übernahme wird durch einen Mix aus bestehenden Liquiditätsreserven und einer zusätzlichen neuen erstrangingen Kreditfinanzierung in Höhe von 140 Mio. EUR finanziert.

Kontakt: Dr. Werner Lanthaler, Chief Executive Officer, Evotec AG, Manfred Eigen Campus, Essener Bogen 7, 22419 Hamburg, Germany, Telefon: +49.(0)40.560 81-242, werner.lanthaler@evotec.com

