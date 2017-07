Halle (ots) - Die rasante Talfahrt hält also an. Bei den letzten beiden Olympischen Spielen war die einst goldene Schwimmnation sogar leer ausgegangen. "Wir sichten mehr Karpfen als Delfine", hatte 2012 der damalige Sportdirektor Lutz Buschkow festgestellt. Doch auch der danach neu berufene Cheftrainer Henning Lambertz vermochte die Wende nicht einzuleiten. Obgleich er in seinem Fazit behauptete, die WM mache Mut. Kritik durch Athleten und Trainerkollegen an seinem Führungsstil - prallt ab. Die von Sportwissenschaftlern geäußerten Zweifel an der Richtigkeit seiner Konzepte - wird abgeschmettert.



