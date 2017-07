Halle (ots) - Die Grabenkämpfe im Weißen Haus geraten außer Kontrolle. Dass ein neuer Stabschef daran etwas ändern kann, ist unwahrscheinlich. Trump selbst schafft das Chaos. Seine politische Erfolglosigkeit aber versucht er durch Angriffe auf Minderheiten und außenpolitische Drohungen zu kompensieren. In einer TV-Politserie könnte das unterhaltsam sein. In der Realität ist es brandgefährlich.



