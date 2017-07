DARMSTADT (dpa-AFX) - "Darmstädter Echo" zu Apple und China:

"Apple gibt sich regelmäßig als Freiheitskämpfer, etwa wenn es darum geht, das Handy eines Terrorverdächtigen zu entsperren. Aber wenn es ums Geschäft geht, parieren die Herren des Apfels still und heimlich. Diese Scheinheiligkeit ist auf Dauer der Tod der Freiheit. Sie belegt die ungebrochene Bedeutung klassischer, staatsferner Medien. Die kann man - mag man sich über die Menschen, die für sie arbeiten, mitunter noch so ärgern - nicht einfach auf Knopfdruck abschalten. Sogar wenn man sie - wie etwa in Gestalt von Deniz Yücel - hinter Schloss und Riegel bringt."/be/DP/he

