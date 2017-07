Luzern - Emmi verkauft ihren 24-%-Anteil am italienischen Frischkäsespezialisten Venchiaredo S.p.A., der seinen in Sitz Ramuscello hat und einen Umsatz von ca. EUR 20 Millionen erzielt. Damit konzentriert Emmi die Aktivitäten in Italien auf das Dessertgeschäft, die Käse-Exporte aus der Schweiz und die 25-%-Beteiligung an Ambrosi S.p.A (Käsehändler), wie die Luzerner Milchverarbeiterin am Montag mitteilte.

Seit Januar 2010 ist Emmi als Minderheitsaktionärin am Genossenschaftsunternehmen Venchiaredo S.p.A. mit Sitz in Ramuscello/Italien, beteiligt. ...

