Medienmitteilung

Transaktion in Italien

Verkauf der Anteile an Venchiaredo S.p.A.

Luzern, 31. Juli 2017 - Emmi verkauft ihren 24-%-Anteil am italienischen Frischkäsespezialisten Venchiaredo S.p.A., der seinen in Sitz Ramuscello hat und einen Umsatz von ca. EUR 20 Millionen erzielt. Damit konzentriert Emmi die Aktivitäten in Italien auf das Dessertgeschäft, die Käse-Exporte aus der Schweiz und die 25-%-Beteiligung an Ambrosi S.p.A (Käsehändler).

Seit Januar 2010 ist Emmi als Minderheitsaktionärin am Genossenschaftsunternehmen Venchiaredo S.p.A. mit Sitz in Ramuscello/Italien, beteiligt. Gleichzeitig übernahm Emmi Italien den Verkauf der Venchiaredo-Produkte. 2012 wurde die Beteiligung von 10 % auf 24 % erhöht.

Ziel der Beteiligung war es, am wachsenden Frischkäsemarkt Italiens zu partizipieren und Synergien im Zusammenspiel mit Frischprodukten von Trentinalatte zu erreichen. Aufgrund des Verkaufs der italienischen Trentinalatte im Herbst 2014 hat sich Emmi nun entschlossen, auch die Anteile an Venchiaredo zu veräussern und den Verkauf für Venchiaredo-Produkte abzugeben. Diesen übernimmt die Granarolo S.p.A. mit Sitz in Bologna (Italien). Die Strategie von Emmi bleibt es, ihre Kräfte in Märkte und Segmente mit bedeutendem Wachstumspotenzial zu investieren.

Venchiaredo produziert Mozzarella, Stracchino, Mascarpone, Ricotta und Butter und erzielt etwa zwei Drittel des Umsatzes in Italien. Das Unternehmen erwirtschaftete 2016 einen Umsatz von rund EUR 20 Millionen.

Die Transaktion hat keinen wesentlichen Einfluss auf EBIT und Reingewinn.

Kontakte

Analysten: Esther Gerster, Leiterin Konzernkommunikation & IR, T +41 58 227 50 69, (esther.gerster@emmi.com: mailto:esther.gerster@emmi.com)

Medien: Sibylle Umiker, Mediensprecherin, T +41 58 227 50 66, (media@emmi.com: mailto:media@emmi.com)

Bildmaterial und Links

Über Emmi

Emmi ist die führende Schweizer Milchverarbeiterin und eine der innovativsten Premium-Molkereien in Europa. In der Schweiz fokussiert das Unternehmen auf die Entwicklung, Produktion und Vermarktung eines Vollsortiments an Molkerei- und Frischprodukten sowie auf die Herstellung, die Reifung und den Handel hauptsächlich von Schweizer Käse. Im Ausland konzentriert sich Emmi mit Markenkonzepten und Spezialitäten auf etablierte Märkte in Europa und Nordamerika sowie zunehmend auch auf Entwicklungsmärkte ausserhalb Europas. Bei den Frischprodukten stehen Lifestyle-, Convenience- und Gesundheitsprodukte im Vordergrund. Beim Käse positioniert sich Emmi als ein weltweit führendes Unternehmen für Schweizer Käse. Die Kunden von Emmi sind der Detailhandel, die Hotellerie und Gastronomie ("Food Service") und die Lebensmittelindustrie.

Zur Emmi Gruppe zählen in der Schweiz rund 25 Produktionsbetriebe jeglicher Grösse. Im Ausland ist Emmi mit ihren Tochtergesellschaften in 13 Ländern präsent; in sieben davon mit Produktionsstätten. Aus der Schweiz heraus exportiert Emmi Produkte in rund 60 Länder.

Emmi hat 2016 einen Nettoumsatz von CHF 3259 Millionen und einen Reingewinn von CHF 140 Millionen erzielt. Das Unternehmen beschäftigt teilzeitbereinigt knapp 5800 Mitarbeitende, davon 3000 in der Schweiz.