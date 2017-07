The following instruments on XETRA do have their first trading day 31.07.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 31.07.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000DG6CSE5 DZ BANK CLN E.9336 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DG6CSF2 DZ BANK CLN E.9337 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LB1DXW1 LBBW ASG BONS 17/20 BD00 BON EUR N

CA XFRA US00206REK41 AT + T 17/23 BD00 BON USD N

CA XFRA USP09252AM29 BCO DE BOGOTA 17/27 REGS BD00 BON USD N

CA XFRA US00206REN89 AT + T 17/37 BD01 BON USD N

CA XFRA US00206REP38 AT + T 17/50 BD01 BON USD N

CA XFRA US00206REQ11 AT + T 17/58 BD01 BON USD N

CA XFRA US606822AQ75 MITSUB. UFJ FIN.17/22FLR BD01 BON USD N

CA XFRA US9128282K52 US TREASURY 2019 BD02 BON USD N

CA XFRA US9128282P40 US TREASURY 2022 BD02 BON USD N

CA XFRA XS1634420605 EIB EUR.INV.BK 17/21 MTN BD02 BON BRL N

CA XFRA XS1640840945 AG F.UMSATZF. 17/18FLRMTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1644947217 MAGACELA SOLAR 1 17/37 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1655322797 EUR. BK REC.DEV.17/21 MTN BD02 BON TRY N

CA MRDN XFRA CA5839352005 MEDALLION RES NEW EQ00 EQU EUR N

CA UZ0 XFRA CA91733R1038 URZ ENERGY CORP. EQ00 EQU EUR N

CA S4LB XFRA PTS3P0AM0025 SONAE INDUSTRIA NAM. O.N. EQ00 EQU EUR N

CA 39L XFRA US71639T1060 PETIQ INC. CL. A DL-,001 EQ00 EQU EUR N