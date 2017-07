FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 31.07.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 31.07.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

N4RN XFRA NL0012365084 NSI N.V. NEW EO 3,68

3P51 XFRA SG1V52937132 PARKWAY LIFE REAL ESTATE

UIQS XFRA IE00B5TZCY80 UBS ETFS-MSCI CA SF AACD

FAM1 XFRA DE000A0BVVK7 DT.CANNABIS AG O.N.

44W XFRA CA9600081009 WESTERNZAGROS RESOURCES

MRD XFRA CA5839351015 MEDALLION RES LTD

BKP2 XFRA GRS014003016 PIRAEUS BANK EO 6

FAM2 XFRA DE000A2DA6T5 DT.CANNABIS AG JGE O.N.