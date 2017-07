FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 31.07.2017 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 01.08.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 31.07.2017

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 01.08.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

TS5 XFRA US88160T1079 TESORO LOGISTICS LP UTS

TX5 XFRA US8816091016 TESORO CORP. DL-,1666

RMC XFRA FR0000130395 REMY COINTREAU EO 1,60