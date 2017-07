Marktkommentar

Der Euro zeigt Stärke

Mario Draghi hat sich positiv über die Erholung der Eurozone geäußert - eine Aussage, die dem Markt das Gefühl gibt, dass die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) restriktiver wird. Die Renditen 10-jähriger Staatsanleihen in der Eurozone sind seit der EZB Konferenz in Sintra Ende Juni gestiegen und der Spread von amerikanischen auf deutsche Staatsanleihen ist im Vergleich zum Januar um 50 Basispunkte gesunken.



