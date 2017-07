Die Wertpapierexperten der Baader Bank haben ihre Anlageempfehlung für die Anteilsscheine des Faserherstellers Lenzing von "Hold" auf "Buy" angehoben. Das Kursziel blieb bei 164 Euro unverändert.

Seit der letzten Votumsanpassung der Lenzing-Aktie Ende März haben die Papiere rund 12 Prozent verloren, schreibt die Analystin Laura Lopez-Pineda. Den Rückgang erachtet die Expertin jedoch als übertrieben. Der Markt dürfte auf mehrere Faktoren überreagiert haben, nämlich auf fallende Baumwollpreise, auf Kritik an der Umweltverschmutzung bei der Viskose-Herstellung und auf mögliche Investitionspläne des Lenzing-Konkurrenten Sateri, erklärt Lopez-Pineda.

In den nächsten 12 bis 18 Monaten sollte sich die Marktdynamik jedoch weiter zugunsten von Lenzing entwickeln. Daher empfehlen die Experten die Aktie nun zum Kauf.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Baader-Analysten 10,74 Euro für 2017, sowie 10,64 bzw. 10,37 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 3,00 Euro für 2017, sowie 2,90 bzw. 2,90 Euro für 2018 bzw. 2019.

Am Montag im Frühhandel notierten die Lenzing-Titel an der Wiener Börse mit plus 2,95 Prozent bei 150,00 Euro.

