Die Analysten der Credit Suisse haben ihre Empfehlung für die Papiere des Verbund von "Neutral" auf "Underperform" gesenkt. Das Kursziel wurde indessen leicht von 13,00 Euro auf 14,00 Euro erhöht.

Die Aktie des Versorgers ist seit Dezember um 29 Prozent gestiegen und hat sich damit im Branchenvergleich deutlich besser entwickelt als die Titel der Konkurrenten, heißt es in der jüngsten Analyse des Analystenteams rund um Vincent Gilles. Nun sind die Verbund-Papiere nach Ansicht der Experten teuer.

Das neue Kursziel von 14,00 Euro liegt weiterhin unter dem derzeitigen Aktienpreis. An der Wiener Börse notierte die Verbund-Aktie am Montagvormittag um 0,45 Prozent höher bei 16,72 Euro. Ein Abwärtsrisiko für den Kurs sehen die Analysten vor allem in einem anhaltenden Rückgang der Strompreise, welcher von fallenden Rohstoffpreisen getrieben werden könnte.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Credit Suisse-Analysten 0,87 Euro für 2017, sowie 0,84 bzw. 0,93 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 0,37 Euro für 2017, sowie 0,34 bzw. 0,37 Euro für 2018 bzw. 2019.

Analysierendes Institut Credit Suisse

ISIN: AT0000746409