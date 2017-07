Die Kurz-News aus der Beteiligungsbranche: Project vermeldet weiterhin steigende Wohnungspreise, Neitzel & Cie. kauft zwei PV-Anlagen, beim Zweitmarktspezialisten HTB ist man mit dem Platzierungsverlauf zufrieden und WealthCap startet neuen Fonds.

Project: Wohnungspreise in Q2/2017 um bis zu 9,8 Prozent gestiegen

Der Wohnungsbau-Spezialist Project hat eine aktuelle Analyse für die Metropolregionen Berlin, Hamburg, Frankfurt am Main, Nürnberg, München, Düsseldorf, Köln und Wien vorgelegt. Demnach stiegen gegenüber dem vergleichbaren Vorjahresmonat Juni 2016 die Verkaufspreise für Neubau-Eigentumswohnungen am stärksten in Berlin (+9,8 Prozent), gefolgt von Köln (+8,3 Prozent) und Nürnberg (+5,5 Prozent). Um knapp zehn Prozent verteuerten sich Neubau-Eigentumswohnungen in der Bundeshauptstadt innerhalb eines Jahres. Berlin verzeichnet damit nicht nur den stärksten Kaufpreisanstieg unter allen Metropolregionen in Deutschland, sondern mit 19.028 Euro pro Quadratmeter auch die höchsten Angebotspreise. In der österreichischen Hauptstadt Wien wurde für den maximal angebotenen Quadratmeterpreis ein Wert von 18.767 Euro ermittelt. Damit liegt Wien knapp hinter Berlin. München folgt an dritter Stelle mit einem Spitzenpreis von 18.217 Euro. Aktuell in Platzierung ist der Projektentwicklungsfonds Metropolen 16 mit prognostizierten Gesamtausschüttungen von 156,20 Prozent bei neun Jahren Laufzeit sowie der kürzlich gestartete Ansparfonds Metropolen 17 mit 15 Jahren geplanter Laufzeit.

