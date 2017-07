Detmold (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Im Sommer 2017 wird die Hauptstadt Berlin um eine duftende Attraktion reicher. Die Natur Duft Manufaktur TAOASIS aus Detmold eröffnet einen Pop-up Store im Bikini Berlin - und den Besuchern damit die Tore zur Welt der Naturdüfte mitten im Herzen der Großstadt. Am Samstag, 5. August, startet der Verkauf mit tollen Eröffnungsangeboten und besonderen Aktionen zum Einstand in der Hauptstadt.



Mit dem Pop-up Store direkt am Breitscheidtplatz bietet die Duftmanufaktur TAOASIS aus Detmold den Kundinnen und Kunden zukünftig die Gelegenheit, ihr breites Sortiment aus Naturdüften und ätherischen Ölen unmittelbar zu erleben. Auf 39 Quadratmetern werden dann Produkte präsentiert, die bisher nur in ausgewählten Apotheken und im Bio-Fachhandel erhältlich waren - in bewährter und zertifizierter Demeter- und BIO-Qualität.



"Der Pop-up Store ist der Erste seiner Art", sagt Geschäftsführer Govinda Meyer. "Er soll den direkten Kontakt und die unmittelbare Erfahrung unserer Düfte ermöglichen und neue Wege für den Vertrieb in der Zukunft eröffnen."



Der Eröffnungstag am Samstag wird begleitet von besonderen Angeboten und Aktionen. Unter anderem erhält jeder Besucher ab einem Einkaufswert von 10EUR ein Duftgeschenk "FeelBerlin" gratis dazu. Seit seiner Gründung 1991 hat sich das Familienunternehmen zu einem der erfolgreichsten Hersteller von Naturdürften, insbesondere für die Aromatherapie, in zertifizierter Demeter- und BIO-Qualität mit über 1.200 Artikeln aus 100% naturreinen, ätherischen Ölen entwickelt. Der Pop-up Store in Berlin ist die erste exklusive Verkaufsstelle der TAOASIS-Marken.



OTS: TAOASIS GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/127459 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_127459.rss2



Pressekontakt: Simone Ziegler M.A. Tel. +49 (0)2624- 94 92 56 info@paperwork-pr.de