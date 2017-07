Frankfurt - Das Anlageziel des Templeton Growth (Euro) Fund (ISIN LU0114760746/ WKN 941034) ist langfristiges Kapitalwachstum durch die überwiegende Anlage in Aktien von Unternehmen weltweit, auch in Schwellenländern, so die Experten von Franklin Templeton.Globale Aktien hätten im Juni in USD und Lokalwährung gemessen knapp positive Gesamtrenditen geliefert, auf Eurobasis jedoch nachgegeben, da die Einheitswährung aufgewertet worden sei.

