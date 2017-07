Es ist bereits der dritte Aktienrückkauf in diesem Jahr: Die Großbank HSBC will erneut überschüssiges Kapital an ihre Aktionäre zurückgeben. Diesmal bis zu zwei Milliarden Dollar. Hauptgrund sind gute Halbjahreszahlen.

Die britisch-asiatische Großbank HSBC startet nach einem unerwartet guten ersten Halbjahr den nächsten milliardenschweren Aktienrückkauf. Bis zu zwei Milliarden Dollar überschüssiges Kapital sollen auf diese Weise an die Aktionäre zurückgegeben werden. "Das liegt daran, dass das Geschäft sehr stark wächst und sehr profitabel ist", sagte HSBC-Finanzchef Iain Mackay am Montag der Nachrichtenagentur Reuters. Es ist der dritte Aktienrückkauf binnen eines Jahres; bisher hat HSBC schon Papiere für 3,5 Milliarden Dollar zurückgekauft. Das trieb die Aktie am Montag in London um drei Prozent nach oben.

HSBC, Europas ...

