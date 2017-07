Die Analysten der Raiffeisen Centrobank (RCB) haben ihr Votum für die Papiere des Kranherstellers Palfinger im Anschluss an die jüngsten Quartalszahlen des Unternehmens von "Buy" auf "Hold" reduziert. Das Kursziel haben die Experten allerdings von 37,50 Euro auf 42,00 Euro angehoben. Am Montagvormittag notierten die Palfinger-Aktien an der Wiener Börse mit plus 0,06 Prozent bei 39,55 Euro.

RCB-Analyst Markus Remis verweist in seiner jüngsten Einschätzung auf die Ergebnisse für das zweite Quartal, welche die Erwartungen zwar getroffen, jedoch keine neuen Antriebsfaktoren enthalten hätten. Das Palfinger-Management habe zudem den positiven Ausblick für das Gesamtjahr 2017 bestätigt und sich im Bezug auf die operative und finanzielle Entwicklung des Unternehmens in den kommenden Quartalen zuversichtlich geäußert. Allerdings dürften die Prognosen diesen Optimismus inzwischen ausreichend reflektieren, heißt es in der Studie.

Der RCB-Analyst erwartet beim Gewinn je Aktie 2,47 Euro für das Jahr 2017, sowie 2,81 bzw. 3,04 Euro für die beiden Folgejahre. Seine Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 0,71 Euro für 2017, sowie 0,93 bzw. 1,00 Euro für 2018 bzw. 2019.

