(Korrigiert werden im zweiten Absatz die Gewinnkennziffern zu Aptuit. Das Unternehmen erzielte bereits 2016 einen bereinigten operativen Gewinn von umgerechnet 11 Millionen Euro.)

HAMBURG (dpa-AFX) - Das Biotechnologie-Unternehmen Evotec baut sein Geschäft mit einer Übernahme aus. Mit dem 300 Millionen Dollar (256 Mio Euro) teuren Kauf des US-Konkurrenten Aptuit soll das Angebot deutlich ausgebaut werden, wie das im TecDax notierte Unternehmen am Sonntagabend in Hamburg mitteilte. Bisher ist Aptuit im Besitz des Investors Welsh, Carson, Anderson & Stowe. Der Preise werde in bar bezahlt.

Aptuit arbeitet als Partner in der Wirkstoffforschung und Entwicklung und setzte im vergangenen Jahr umgerechnet rund 88 Millionen Euro um und erwirtschaftete einen um Sondereffekte bereinigten Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) von 11 Millionen Euro. Für das laufende Jahr rechnet das Unternehmen mit einem Umsatz zwischen 100 und 110 Millionen Euro.

Zum Vergleich: Evotec setzte im vergangenen Jahr 164,5 Millionen Euro um. Der bereinigte operative Gewinn betrug rund 36 Millionen Euro. 2017 soll der Umsatz nach bisherigen Angaben um mehr als 15 Prozent wachsen und das bereinigte Ergebnis signifikant zulegen. Evotec gehörte in den vergangenen zwölf Monaten zu den Lieblingen der Investoren. Trotz eines Rücksetzers in den vergangenen stieg der Kurs um fast 190 Prozent. Der Börsenwert von Evotec lag zuletzt bei 1,7 Milliarden Euro./zb/tav/men

