Die Analysten der Berenberg Bank haben ihr Kursziel für die Aktien der voestalpine leicht von 42,00 auf 44,00 Euro erhöht. Die Anpassung erfolgte im Vorfeld der Zahlenvorlage zum ersten Quartal des Geschäftsjahres 2017/18 am Mittwoch nächster Woche (9. August). Die Anlageempfehlung "Hold" blieb unterdessen unverändert.

Die Schätzungen für den operativen Gewinn (Ebit) und das Ergebnis pro Aktie wurden aufgrund von höheren Erträgen vor allem in der Sparte für Metallverarbeitung angehoben, heißt es in der Studie der Analysten Alessandro Abate, Yuriy Vlasov, Fawzi Hanano und James Williamson. Etwas dazu beigetragen hätte aber auch die Stahlsparte.

Grundsätzlich ist man bei Berenberg dem Unternehmen gegenüber weiterhin positiv gestimmt: "Die voestalpine bleibt eines der effizientesten Stahlunternehmen in unserer weltweiten Stahl-Coverage und in unseren Augen definitiv das am beste geführte Stahlwerk in der EU", finden die Analysten lobende Worte. Bei der Zahlenvorlage nächste Woche erhoffen sie sich Aussagen des Managements zur anhaltenden Konsolidierung bei Übernahmen in der EU-Stahlbranche. Auch zu den Auswirkungen der in einigen Ländern drohenden möglichen protektionistischen Maßnahmen gegenüber EU-Importen von warmgewalzten Flachstahl sind die Analysten an einer Einschätzung des Managements interessiert.

Die Schätzungen für den Gewinn je Aktie belaufen sich auf 3,71 Euro für das laufende Geschäftsjahr 2017/18 sowie auf 4,04 Euro (2018/19) und 4,21 Euro (2019/20). Bei der Dividende rechnen die Berneberg-Analysten mit einer Ausschüttung pro Anteilsschein von 1,15 Euro (2017/18), 1,25 Euro (2018/19) sowie 2,25 Euro (2019/20).

Zum Vergleich: Am Montag notierten die voestalpine-Aktien an der Wiener Börse um 0,32 Prozent höher bei 43,92 Euro.

Analysierendes Institut Berenberg

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

(Schluss) dkm/bel

AFA0040 2017-07-31/11:55

ISIN: AT0000937503