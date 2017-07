Delivery Hero geht strategische Partnerschaft mit Coca-Cola ein

Delivery Hero geht strategische Partnerschaft mit Coca-Cola ein

Neue Zusammenarbeit markiert den Startpunkt einer strategischen Partnerschaft in den Bereichen digitale Innovation, Verkauf und Marketing

Berlin, 31. Juli 2017 - Die Delivery Hero AG, der weltweit führende Online-Marktplatz für Essensbestellung und -lieferung, gab heute den Beginn einer strategischen Partnerschaft mit Coca-Cola bekannt. Mit der Zusammenarbeit will man im Bereich der Online-Bestellungen und -Lieferungen neue Wege gehen.

Delivery Hero wird Verbrauchern im Rahmen der Partnerschaft eine einfachere Bestellung von Getränken aus dem Hause Coca-Cola im Zusammenhang mit den Menüs ermöglichen, die die Kunden bei Delivery Hero bestellen. Durch die vielen Restaurantpartner von Delivery Hero und die breite Auswahl an Coca-Cola Produkten ergeben sich hierbei unzählige Kombinationsmöglichkeiten.

Gemeinsame Kampagnen und Projekte werden in mehreren Märkten initiiert, in denen Delivery Hero aktiv ist.

Agron Rexhepi, Global Director of Sales von Delivery Hero, kommentiert: "Seit einigen Jahren arbeiten wir bereits mit Coca-Cola in wichtigen Märkten wie der Türkei und Griechenland erfolgreich zusammen. Mit unserer strategischen Partnerschaft beginnen wir eine neue Phase, in der wir unsere Zusammenarbeit weiter vertiefen. Damit schaffen wir ein klares Win-Win-Win-Szenario für beide Partner und unsere Kunden."

Julie Bowerman, VP Global Omni-Shopper & E-Commerce von Coca-Cola, ergänzt: "Delivery Hero macht das Leben von Verbrauchern angenehmer und einfacher, indem die Menschen Speisen und Getränke dahin geliefert bekommen, wo es wollen und wann sie es möchten. Dies ist eine großartige Gelegenheit für beide Unternehmen, unsere Kunden auf der ganzen Welt gemeinsam mit neuen Angeboten zu erreichen. "

