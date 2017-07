Mit der Übernahme der US-Firma Aptuit kann Evotec seine Sparte in der Auftragsforschung und -entwicklung weiter ausbauen. Den millionenschweren Deal finanziert das Hamburger Unternehmen zum Teil mit einem Kredit.

Das Biotechunternehmen Evotec baut mit einer Übernahme seine Kapazitäten in der Auftragsforschung und -entwicklung aus. Das Hamburger Unternehmen zahlt 300 Millionen Dollar (256 Millionen Euro) für die US-Firma Aptuit, die an drei Standorten in Europa - Verona, Basel und Oxford - mit 750 Mitarbeitern im Auftrag von Pharmakonzernen an Wirkstoffen für Arzneimittel ...

