NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Air France-KLM von 10,25 auf 10,40 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Underweight" belassen. In der Aktie erscheine eine nachhaltige Erholung der Nachfrage auf der Langstrecke berücksichtigt, schrieb Analyst Christopher Combe in einer Studie vom Montag. Mit Blick das vierte Quartal und danach sei eine vorsichtigere Sicht aber gerechtfertigt./ajx/jha/

Datum der Analyse: 31.07.2017

ISIN FR0000031122

AXC0113 2017-07-31/12:31