Frankfurt - Das Anlageziel des Templeton Growth (Euro) Fund (ISIN LU0114760746/ WKN 941034) ist langfristiges Kapitalwachstum durch die überwiegende Anlage in Aktien von Unternehmen weltweit, auch in Schwellenländern, so die Experten von Franklin Templeton.Die globalen Aktienmärkte hätten im zweiten Quartal 2017 in US-Dollar gemessen zugelegt, was vor allem soliden Unternehmensergebnissen in den USA, Europa und Japan sowie ermutigenden Wirtschaftsdaten aus China zu verdanken gewesen sei. Die geopolitischen Sorgen seien während des Quartals immer weiter abgeklungen, was europäischen Aktien und Risikoanlagen vor dem Hintergrund niedrigerer Energiepreise Auftrieb verliehen habe. Die Aktienmärkte in Schwellenländern hätten insgesamt ihre Pendants in den Industrieländern übertroffen.

Den vollständigen Artikel lesen ...