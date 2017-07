Peking (ots/PRNewswire) - Hanergy Thin Film Power Group Ltd. (00566.HK) hat am 29. Juli in Peking ein neues Dünnschichtsolarzellen-Produkt namens 'Hantile' vorgeführt. Die Neuvorstellung integriert den weltweit führenden flexiblen Dünnschicht-Solarchip von Hanergy in ein Bedachungsmaterial, das effizient und mit hohem Sicherheitsniveau Strom erzeugen kann und eine perfekte Ergänzung für ein zeitgemäßes, ästhetisches und modernes architektonisches Design bildet. Hantile ist ein Upgrade der derzeit im Markt erhältlichen Solarprodukte und herkömmlichen Dachziegel, das vielversprechende Aussichten birgt, und mit seiner groß angelegten Förderung sicherlich dazu beitragen wird, im großen Stil auf erneuerbare, saubere Energie umzusteigen.



Beim Launch-Event waren unter anderem folgende Gäste anwesend: Li Bingren, President der China Building Decoration Association, Li Hejun, Vorstandsvorsitzender der Hanergy Holding Group, mehr als 600 potenzielle Distributoren und Channel-Partner sowie rund 3000 weitere Gäste von lokalen Regierungen, Industrieverbänden und Finanzorganisationen. Ebenfalls vertreten waren Medien aus dem In- und Ausland. Sie alle waren zusammenkommen, um dem historischen Start für Hantile beizuwohnen, ein modernes Produkt, das seine Inspiration aus den originalen Hanergy Civil Focusing Solarprodukten des Unternehmens bezieht.



In seiner mit "One Tile, One Tree" (Ein Ziegel, ein Baum) betitelten Rede merkte Chairman Li Hejun an: "Hanergy hat sich die Leichtgewichtigkeit, Dünnheit und die flexiblen Eigenschaften der Dünnschichtsolarzellen zunutze gemacht und das Material auf kreative Weise in einen Dachziegel integriert. Diese Einbindung von Technologie und Industrieprodukt stellt einen Durchbruch in der Baugeschichte dar; dies gilt insbesondere deshalb, weil es sich bei dieser Schöpfung um eine Innovation handelt, die auf unserer chinesischen Kultur basiert".



Die Fusion von Dünnschicht-Spitzentechnologie und traditioneller Kultur



"Qin Bricks and Han Tiles" - nicht nur in der chinesischen Literatur werden die Bausteine schon seit langem in Ehren gehalten. Ziegel, vom Weiyang-Palast der Westlichen Han-Dynastie bis zu den Häusern der einfachen Leute, galten nicht nur als wichtiges und charakteristisches Merkmal für die chinesische Architektur, ihnen kommt auch hohe kulturelle Bedeutung zu. Um ein berühmtes Volkslied zu zitieren "unter dem Ziegeldach ist man daheim". Der Dachziegel ist im Herzen der Chinesen symbolisch als das Zuhause verankert. Alles um uns herum verändert sich und durchläuft enorme Wandlungen, aber das Material und die Funktion der Ziegel sind gleich geblieben, denn sie dienen immer dem gleichen Zweck: Schutz vor Wind und Regen, Erhalt der Wärme und schmückendes Element.



Mit dem heutigem Datum und der Einführung von Hantile verändert sich etwas! Hantile nutzt Laminatverpackungstechnologie, um einen dünnen, leichten, flexiblen und effizienten CIGS Dünnschicht-Solarchip mit ultraklarem Floatglas zu ummanteln, und kann auf diese Weise nicht nur die Umwandlungsrate des Solarchips maximieren, sondern zugleich architektonische und ästhetische Ansprüche erfüllen. Wie Messungen zeigen, beträgt die aktuelle durchschnittliche Umwandlungsrate der für Hantile genutzten flexiblen Hanergy-Dünnschicht-Chips 16,5% auf der Fertigungsebene. Diese Rate wird voraussichtlich bis Ende des Jahres auf 17,5% steigen, für die Zukunft wird eine gleichermaßen stetige Steigerung erwartet.



"Hantile spiegelt in hohem Maße das Wesen der traditionellen chinesischen Tradition und architektonischen Philosophie wider. Die Wahl von Material und Design berücksichtigt praktische Anwendbarkeit, integriert ästhetische und humanistische Werte und kreiert eine umweltfreundliche Architektur, die die Harmonie zwischen Mensch und Natur reflektiert. Der Produktname - Hantile - stammt aus der chinesischen Kultur, lehnt sich an diese an und entwickelt sie weiter, ganz genau wie die Hanergy-Technologie", sagte Li Hejun.



Während Herr Li seine Rede hielt, begann ein eigenständiges Bauteam die Konstruktion eines 50m2 messenden Hausdaches mit Hantile. Knapp 40 Minuten später war das Dach mit 168 Hantiles und einer installierten Kapazität von 5000W vor den Augen der Gäste fertiggestellt und einsatzbereit.



Aktualisierte Produkte und Dienstleistungen und ein bahnbrechend neuer, automatisierter und maßgeschneiderter Service



Die derzeitigen dezentralen Solarmodule sind in der Regel auf der Oberfläche von Gebäuden installiert, und nicht Teil des Gebäudes selbst. Hantile ist als aktualisierte Version dieser Module nun in drei Versionen erhältlich: nämlich gebogen, flach und als umgedrehtes "C", und kann damit den jeweiligen ästhetischen Ansprüchen und Vorgaben so gut wie aller Gebäudearten gerecht werden.



Zusätzlich zur Einbindung der Dünnschicht-Solarchips für die Stromerzeugung umfasst die Hantile-Produktserie auch Zubehörziegel in gleicher Farbe und Design, um Konsistenz zu erzielen. Hanergy ist der One-Stop-Service-Anbieter für Komplettlösungen im Bereich Clean Energy und bietet seinen Kunden integrierte Beratung, Systemdesign, Installation, Netzanschluss, Anwenderschulung, Betriebs- und Wartungsdatenüberwachung und weitere Services an.



Als Baumaterial ist Hantile leistungsstärker als traditionelle Dachziegel, was Wärmedämmung, Wärmeschutz, Brandschutz, Schutz vor Versickerung und Hagelprävention angeht. Hantile zeichnet sich dabei vor allem durch seine besondere Ausführung aus: Glasmaterial, U-Typ Regenschutzschiene und F-Typ-Slot. Das Produkt verfügt über ein ideales, windabweisendes Design, schützt vor Blitzschlag und ist in der Lage, Strom bei einer Temperatur von -40 Grad Celsius bis 85 Grad Celsius zu erzeugen. Hantile hat die China Compulsory Certification und die China Quality Certification erhalten und erfolgreich die Installationsprüfung absolviert, die alle industriellen Anforderungen in Bezug auf Produktqualität und Sicherheit erfüllt.



Hanergy hat im Rahmen der Einführungsveranstaltung den Marktpreis für die in drei Bogenausführungen erhältlichen Solarziegel mit 1390 Yuan/m2 beziffert und bietet Lifetime-Garantie und Lifetime-Charged-Maintenance an.



Auch das ausgereifte Servicesystem von Hanergy, das sich besonders durch Produkte für die Stromerzeugung im häuslichen Bereich und andere dezentralisierte Solarprodukte entwickelt hat, wird weiter hochgestuft. Zunächst einmal wird ein Dienstleistungskonzept für den "automatisierten, maßgeschneiderten Service" vorgestellt. Alle der an Kunden ausgelieferten Hantile-Systeme sind mit einer Vorrichtung zur Datenerfassung am Wechselrichter ausgestattet, die an eine Big Data-Analyseplattform in der Hanergy-Zentrale angeschlossen ist; sobald die Betriebsdaten vom Hantile-System von den örtlichen Durchschnittsdaten um mehr als 20% abweichen, wird zentral über Hanergy und sein landesweites Netzwerk ein Auftrag für die Vor-Ort-Reparatur erstellt, um jedes Kundenproblem zu lösen. Alle Aufträge und Auswertungen erfolgen über das Customer Relationship Management-System und die mobile "Hanergy Man"-App. Hanergy deckt darüber hinaus die Interessen seiner Kunden über einen zusätzlichen Versicherungsschutz ab, den das Unternehmen über einen Drittanbieter bereitstellt, die People's Insurance Company of China.



Starke Vertriebskanäle mit Aussichten auf billionen-RMB-schwere Märkte



Im Jahr 2016 wurden nach Angaben der China Bricks & Tiles Industrial Association 1,01 Milliarden m2 an Ziegeln abgesetzt. Der Markt wächst nach wie vor mit einem jährlichen Tempo von rund 20%. Ausgehend vom aktuellen Preis für Hantile wird der potenzielle Inlandsmarkt auf 1,4 Billionen Yuan jährlich geschätzt. Der Weltmarkt selbst ist mindestens doppelt so groß wie der chinesische Markt und hat potenziell ein Volumen von bis zu 2,8 Billionen Yuan.



Hantiles Zielmarkt sind in erster Linie neu errichtete kommerzielle Villen, öffentliche Gebäude im städtischen und ländlichen Raum, und selbstgebaute Eigenheime in ländlichen Gebieten. Die Zielsetzung ist der Bau von schönen Dörfern und Städten. Hantile bietet sich darüber hinaus als sehr wettbewerbsfähiges Material bei der Dachrenovierung an, beispielsweise bei der Reparatur von alten Dächern und dem Umbau von flachen in schräge Dächer.



Hanergy beabsichtigt, diesen schnell wachsenden Markt mit seinen Distributoren zu teilen. Das Unternehmen hat in den vergangenen Jahren Chinas Markt für dezentrale Stromerzeugung im Wohnbereich auf kreative Weise erschlossen und entwickelt; das spezialisierte Distributionsmodell und System ist mittlerweile ausgereift und bietet ein Dienstleistungssystem aus einer Hand, das Marketing-, Installations- und After-Sales-Services integriert und alle bestehenden Märkte auf Stadt- und Landkreisebene abdeckt.



Mit seinen Lernerfahrungen aus erfolgreichen Geschäftsmodellen und der Erfahrung im Markt hat Hanergy den Vertrieb für Hantile auf kommunaler Ebene unter der Channel-Richtlinie "Alleinvertreiber in einer Stadt" autorisiert. Es ist geplant, 300 Distributoren zu absorbieren, die 90% der Städte in China abdecken. Hanergy wird mit dem "Hantile Distributors' College" ein eigenes internes Schulungszentrum etablieren, um systematische Schulungen und Unterstützung bei Marketing, Design, Installation, Betrieb und Wartung und Service anzubieten.



