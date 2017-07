Düsseldorf (ots) - Im Jahr 2008 starteten die beiden Firmengründer der KRONGAARD AG, Mathias Bösselmann und Jan Jagemann, mit ihrer Eroberung des Wachstumsmarkts der Vermittlung von selbständigen Experten.



Von einem kleinen Büro in Hamburg aus führten sie die ersten Gespräche, konnten namhafte Kunden gewinnen und besetzten erfolgreich Projekte. Schnell wurden die Räumlichkeiten zu klein und es war klar, dass es die richtige Entscheidung gewesen war, diesen Potentialmarkt anzugehen.



Mit einem rasant wachsenden Team und gleichzeitig starkem Umsatzwachstum wurde der Aktionsradius auf Gesamtdeutschland ausgeweitet. Um den Markt auch personell vor Ort abdecken zu können, wurden zusätzliche Niederlassungen in Düsseldorf, Frankfurt am Main und München gegründet.



Nach nun bereits neun erfolgreichen Geschäftsjahren ist ein Wachstumsende noch lange nicht in Sicht. Über 150 namhafte Kunden aus dem DAX, dem MDAX und dem gehobenen Mittelstand, über 23.000 Profile im Spezialisten-Pool und 80 Mitarbeiter bestätigen die Erfolgsgeschichte der KRONGAARD AG. Dazu kommt, dass der Bedarf an selbständigen Experten stetig wächst und die Anzahl der freiberuflichen Wissensarbeiter steigt.



Einen weiteren Meilenstein in der Firmengeschichte stellt der Umzug der Düsseldorfer Niederlassung in neue ansprechende Büroräume am Medienhafen (Neuer Zollhof 1) im Juli 2017 dar. Auf den nun über 500 Quadratmetern Bürofläche geben die 25 Consultants und Partner Manager unter der Leitung von Andreas Brück weiterhin alles, um Projektanfragen von Kunden mit den passenden selbständigen Experten zu besetzen.



Begonnen hatte es damals in Düsseldorf mit einem Mitarbeiter in einem kleinen Büro (Business Center). Nach knapp fünf Jahren blickt der Niederlassungsleiter Andreas Brück auf eine spannende Zeit zurück und auf eine erfolgreiche Zukunft voraus. "Gemeinsam mit meinem Team sind wir mit dem Umzug bestens für eine weiterhin professionelle und kompetente Betreuung unserer Kunden und Business Partner gewappnet." erzählt Andreas Brück stolz.



"Der Erfolg gibt uns recht", bestätigt Andreas Brück. "Seit den ersten Bemühungen in 2012 sind wir schnell gewachsen und haben mit unserem kompetenten Team ein großartiges Kundenportfolio aufgebaut. Von großen Industrieunternehmen über Großbanken bis hin zu Chemie- und Pharmakonzernen ist alles bei uns vertreten."



Neben dem quantitativen Wachstum entwickelt sich die KRONGAARD AG auch qualitativ stetig weiter und festigt dabei ihre Marktposition als Premium-Dienstleister. "Genaues Matching und stringente Compliance sind für uns entscheidend. Unser 6-Stufen-Prozess wird von unseren Kunden sehr geschätzt, denn Rechtssicherheit bei der Beauftragung selbständiger Experten ist extrem wichtig", berichtet Andreas Brück weiter.



