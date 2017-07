Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Lauf (pta029/31.07.2017/12:59) - Jost AG: Geschäftsjahr 2017 Zahlen zum 30.6.2017/Dividende Zum Halbjahrestermin weist die Jost AG Umsatzerlöse in Höhe von Eur 388.000 sowie einen vorläufigen Verlust von Eur 98.000 aus. Zwar liegen diese Zahlen unterhalb des Plankorridors, dennoch ist der Vorstand zuversichtlich, auf das Gesamtjahr gerechnet die gesetzten Umsatz- und Ertragsziele voll erreichen zu können. Diese Zuversicht wird durch bereits getätigte und weit fortgeschrittene Verträge deutlich gestützt, allein daraus erwartet der Vorstand im 3. Quartal Abschlüsse in Höhe von rund 700.000 Eur. Positiv zu vermelden ist auch, dass zur guten Geschäftsentwicklung das Kanzleivermittlungsgeschäft ebenso wie die Personalvermittlung beiträgt, auch im neuen Geschäftsfeld Unternehmensnachfolge kommt es zu ersten Abschlüssen. Der Vorstand und Aufsichtsrat beabsichtigen mit Erreichen der Planzahlen, der nächsten ordentlichen Hauptversammlung die Ausschüttung einer Dividende für das Geschäftsjahr 2017 aus dem bestehenden steuerlichen Einlagenkonto vorzuschlagen. Jost hält den Kontakt Wenn Sie schriftliche oder elektronische Unterlagen von der Jost AG wünschen, stellen wir Ihnen die gewünschten Informationen gerne zur Verfügung. Rufen Sie uns unter 09123/179-142 an oder mailen Sie uns unter b.macher@jost-ag.com, und Sie erhalten unsere Finanzberichte oder weitere Informationen innerhalb kürzester Zeit. Auch zum Download von der Internet-Seite www.jost-ag.com stehen diese Dokumente bereit. Lauf im Juli 2017



